網紅「反骨男孩」Wackyboys影片以惡搞詼諧風格受到歡迎，也擁有大批死忠粉絲支持，不過近日模仿網路爆紅的「抬棺舞」，還把臉塗黑成黑人，此舉遭到籃球員戴維斯砲轟：「這是身為台灣人應有的行為嗎」。

戴維斯對於「反骨男孩」模仿爆紅的「抬棺舞」，還把臉塗黑成黑人感到不滿，怒斥：「我為在美國遭受苦難的黑人朋友們感到所有的難過和痛苦，現在在台灣我再次經歷了一次」，更直指對於「反骨男孩」的無知和愚昧感到失望，反問：「 你們知道黑人的處境嗎？他們正被殺」，並怒嗆：「這是身為台灣人應有的行為嗎？」

「反骨男孩」成員酷炫IG限時動態。（圖／酷炫IG限時動態）

對此酷炫在IG限時動態此事，他表示：「人常常單就眼前看到的事物做解讀，卻忘了思考，先入為主而下定論，於是雙重標準出現在這社會的每個角落，很多問題也得不到真正的解套，我們的表達基本上無效，因為也沒人想聽，Who care後面要加s」。

(中時電子報)