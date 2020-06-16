自稱是中華中正黨榮譽主席的「少龍」、67歲徐姓男子，今年2月因號稱罹患新冠肺炎不需要就醫，只要聆聽他唱歌就可治癒的誇張離譜言論，遭刑事局依違反社會秩序維護法移請簡易庭裁處，不料，隔月警方又陸續接獲多名被害人報案，指稱遭以徐嫌為首的華興靈修中心詐騙逾千萬元，隨即組成專案小組，報請北檢主任檢察官黃珮瑜指揮偵辦。

檢警調查，以徐嫌為首的宗教詐欺集團，以宗教理念為掩護，自1991年至2001年間開始於台北、台中、高雄等地開設道場，廣收信徒，徐嫌自稱「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，信徒則以「僕人」自稱，並要求信徒觀看電影「末日預言」，宣稱地球即將於2012年毀滅，因此需要金錢購買各式物資攜帶至靈性世界，又宣稱世界末日將至，錢財已無用處，鼓吹信徒捐獻給道主，才可一同前往靈性世界，消災解厄。

專案小組追查，徐嫌甚至在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒加入，交由59歲李姓秘書管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為「仙女班」內部規範，嚴格控制「仙女」的生活，要求不得與家人、朋友聯繫，並利用女信徒對他抱有極度敬畏之心，被灌輸因果業報、道主至高無上等觀點，擔心家人受到牽連而不敢抗拒，對女信徒強制猥褻得逞，檢警目前至少已發現2名被害人慘遭狼爪。

另警方發現徐嫌不具中醫師資格，卻長期私自開立中藥處方箋給信徒，顯有違反醫師法之情事。專案小組長期蒐證後，16日兵分四路至靈修中心台北道場、徐嫌住處及公司實施拘提、搜索，當場查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。全案訊後，將徐、李2人依詐欺、妨害性自主及醫師法等罪嫌送辦。

(中時 )