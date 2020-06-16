十三行博物館推出「走進史前工藝體驗營」，將由專業教師帶領學員重拾史前人的智慧，透過課程小朋友可以體驗小小獵人、手作貝殼耳環等活動，營隊將於7月26日至8月23日每週末開課，歡迎大小朋友一同參加，活動全程免費，17日上午10點開放報名。

史前時代缺乏工業、農耕知識，人們只能利用天然資源求生，透過歷史的保存，留下許多令人驚豔的技藝；十三行博物館今年推出「走進史前工藝體驗營」，教導學童在沒有現代電器與機械的協助下，打獵、手作椅木、製作飾品，一窺史前人謀生技能。

十三行博物館表示，體驗營內容包含史前職人工作坊與戶外活動，如小小考古學家、小小獵人、生態觀察家、手作貝殼耳環、考古椅木作等豐富有趣的課程，課程開放國小以上的學童參加，也歡迎家長陪同幼稚園學童參與，當個能靜能動的「好野人」。

館長陳春蘭說，今年營隊最特別的地方，就是參與者不只是「研究者」或「觀察者」，而是要將自己投入轉為「史前人」，學習在沒有現代電器與機械的協助下，體會古人與環境互動的哲學利用傳統工具與技法「謀生」。

(中時 )