高雄市某校日前傳出同班15名學生爆發鼻病毒群聚感染。兒童急診科主任謝宗學指出，近期小兒急診室回溫，腸胃炎病毒、腺病毒、腸病毒、鼻病毒等無套膜病毒感染人次增加，推測是民眾的洗手習慣已逐漸消失，憂心在世界新冠肺炎疫情還未緩解下，「這絕對是危險的警訊」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」說道，腸胃炎病毒、腺病毒、腸病毒、鼻病毒共通點都是「無套膜病毒」，無法用75% 乾式酒精洗手液銷滅，只能靠洗手把病毒沖離手部，「根據我的觀察，現在戴口罩的人明顯減少，勤洗手的人更是不多，人民防疫警覺正逐漸下降」。

謝宗學說，新冠肺炎國際疫情仍然嚴重，但台灣因為防疫得當，暫時成為世外桃園淨土，也讓許多人沒了危機意識，不再堅持勤洗手，「對於世界疫情尚未緩解的時刻，絕對是危險的警訊！」他說，酒精雖然可以殺死新冠病毒，但威脅兒童又無法被酒精殺死的病毒還有很多，「勤洗手的習慣還是要維持，不然將容易爆發其他病毒疫情，特別是腸病毒。」

(中時電子報)