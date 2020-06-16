新冠肺炎疫情衝擊各行各業，計程車業也受到波及，據報載載客量大減5成以上，致司機收入銳減。凱基銀積極實踐普惠金融，與台灣大車隊合作打造「計程車司機速還金專案」，從2017年7月開辦以來，成功幫助近2,000名計程車司機，順利在金融體系建立信用資料，並取得價格合理的周轉資金。為照顧更多有需求的司機朋友們，凱基銀更將專案對象從台灣大車隊司機，擴展至個人營業及知名車隊司機都可辦理，使更多人受惠。

由於計程車司機收入及支出以現金為主，較難提出銀行申辦貸款所需的薪資證明文件，以至於大部分司機很難在金融體系建立信用紀錄，一旦出現資金需求，不僅在銀行碰壁貸不到款，連信用卡都申請不到，為了能週轉，只能轉而辦理車貸或尋求地下融資管道。

凱基銀自2017年7月起，率先與國內計程車業龍頭-台灣大車隊合作，使用數據分析技術打造銀行『計程車司機信用評分模型』，運用台灣大車隊長期營運所建立的大數據資料庫，將司機服務評比、載客量等數據納入徵信評分，司機可因乘客服務評鑑得分良好、載客數高而獲得信用加分。此外，非現金支付的收費紀錄，如乘客以悠遊卡、信用卡、行動支付等付款，亦可被認定為信用加分項目。

『計程車司機信用評分模型』建置後，幫助凱基銀行兼顧風險管控及實務運作，於是能推出「計程車司機速還金專案」，初次核准額度最高10萬元，每萬元每日利息1.6元起，免收開辦費，讓台灣大車隊每一位司機，有機會透過銀行人員的專屬服務，完成信貸申辦。截至2020年5月已累積近2,000位司機成功取得小額循環信貸，借款者平均年齡50歲，高達96%以上的運將大哥是人生首次在銀行體系取得貸款。

值得一提的是，除了服務台灣大車隊司機外，凱基銀近期亦開放個人營業及知名車隊司機申請小額循環信貸速還金，協助更多計程車司機透過銀行體系準備週轉金。

舉一個真實的案例，有位林姓司機9年前加入車隊，家庭開銷及車貸都靠他一份收入來支應，身上也沒有多少存款。自從小孩考上復興美工科，學校的註冊費加上材料，已超出個人負擔，在無法跟銀行辦理貸款的情況下，只好硬著頭皮向家人借錢應急，幸好沒有走到將車子抵押給地下錢莊借錢的地步。林先生在成功申辦凱基銀計程車司機速還金後，幫自己多準備了一筆資金，有需要時就可以隨時調度，讓他不用再擔心因為錢的壓力，人生被高利貸所綑綁。

凱基銀「計程車司機速還金」額度內可隨時借、隨時還，用幾天算幾天利息，不動用不計息，對於短期周轉靈活且相當優惠。為協助有需求司機儘速取得資金，凱基銀提供多元申辦管道，可選擇便捷安全的手機/網路申辦與驗身，申請時，備妥身分證、計程車駕駛人執業登記證等證明文件，最快於2天內取得資金。

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