做為NFL單膝抗議的領頭者，四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)幾乎斷送了自己的職業前途，而且聯盟總裁古戴爾(Roger Goodell)最初對陳抗球員的道歉聲明居然沒有提到他？如今古戴爾不能再裝聾作啞，公開「鼓勵」球團老闆雇用凱普尼克。

古戴爾告訴ESPN說：「如果他(凱普尼克)想要繼續NFL生涯，需要一支球團做出決定，我很歡迎、支持、鼓勵球團做出那個決定。」據傳已有西雅圖海鷹隊展現興趣。

凱普尼克曾是優秀的四分衛，帶領49人隊打進超級盃。他2016年8月陳抗的時候開始走下坡，隔年開始無球可打，但政治爭議才是他找不到新東家的真正原因。寶貴的3年多光陰白白浪費，凱普尼克只能控訴聯盟不當封殺。現在輿論大轉向，古戴爾才「呼籲」球團重新雇用他，豈非雨後送傘？

美媒NBC以麥克山姆(Michael Sam)為例，他幾年前因戰力不佳被球團釋出，但山姆是聯盟史上第一個出櫃的同性戀球員，所以古戴爾設法安排另一支球隊收留他。只要古戴爾有心，幫32歲的凱普尼克簽個線也不難。

古戴爾說：「如果他(凱普尼克)的心力放在球場外，我們也歡迎他加入協助、指導我們，幫助聯盟變得更好。」聯盟已為禁止陳抗的錯誤政策道歉，並承諾捐出2.5億美元對抗種族歧視。

(中時電子報)