遠東銀（2845）透過數位金融子品牌Bankee發展開放性社群金融平台（BaaP），打造「Bankee金融百貨」，近期與遠傳旗下遠寶金融科技公司的join智慧借貸平台獨家合作，只需申請Bankee數位存款帳戶，便可透過「Bankee金融百貨」，挑選適合的創新投資商品。

隨著金融科技（FinTech）浪潮興起，傳統投資商品及管道已無法滿足新一代投資人，創新投資商品正快速多元發展。遠銀對此推出「Bankee金融百貨」，將分散在不同平台的創新投資以API介接嵌入，除解決金流痛點，並提供不同風險與報酬的多樣化創新投資。

「Bankee金融百貨」目前已有必可P2B企業票貼及「好好投資」的基金交換監理沙盒案上架，近期再與遠傳旗下金融科技全資子公司遠寶金融科技推出的「join智慧借貸平台」獨家合作，運用電信大數據審核P2P借貸。

遠寶金融科技透過結合行動通訊與金融科技，發展多元場域情境的應用服務。首波推出的join智慧借貸平台，透過AI智慧撮合系統，幫助客戶僅透過手機就能簡單操作完成申辦，隨時隨地輕鬆進行線上投資。

遠銀Bankee社群銀行將金流服務嵌入流程中，將會員機制與投資金流完整鏈接，只要依照步驟指示，即可快速完成2平台的會員申請，讓存戶5分鐘即可加入投資，除了一般自負風險的投資選項外，「join智慧借貸平台」亦提供目前市場首創的「靠山」方案。

遠銀總經理周添財先前指出，Bankee社群銀行是遠銀作為與金融科技業者對接的合作平台，在運用開放OPI打造金融開放平台（BaaP）下，創新商業模式持續出擊，對於純網銀開業的挑戰，遠銀已經準備好了。

(時報資訊)