仁寶(2324)智能裝置事業群大樓「Empirical V」的5G實驗室，已於今年5月底開始啟用，實驗場域內架設5G實驗網絡，除了驗證測試內部開發的5G終端產品、並與合作夥伴共同發展5G RAN(無線接取網路)、MEC(多接取邊緣運算)以及Core Network(核心網路)等解決方案，提供合作夥伴在場域佈建前先行驗證；目前已有智慧農業病蟲害預防偵測、智慧製造之工業巡檢應用、遠距醫療及雲端VR串流遊戲等解決方案。而在四大應用領域上，以智慧農業的試驗成果表現最為卓越！

台灣每年因農業產生的損失高達110億元，以佔地一公頃的農地為例，平均就用了14公斤的農藥，為全球之冠。如今透過5G智慧農場的應用，我們可以精準預測害蟲何時出現，提前預防，不用盲目地灑農藥、透過科技讓施肥更精準！

從去年開始，仁寶與宜蘭縣政府、壯圍鄉農會、天龍安全科技公司合作，選定壯圍鄉新南智慧科技農園示範場域，公私協力佈建智慧農業設施與設備，導入智慧科技，蒐集農園環境的溫濕度、雨量、日照、施肥及入侵蟲數的資料，透過遠端數據監控減少哈密瓜災害損失，收成提升70%~80%，不但維持哈密瓜品質，還能提升瓜果單價。

仁寶自2018年即開始積極布局5G的技術發展及應用，專攻智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域，也使壯圍鄉新南智慧科技農園示範場域為全國第一個5G智慧農業落地成功案例，未來仁寶與宜蘭縣政府將持續透過產、官、學的資源，協助更多農民建置智慧溫室與設備，以期改善台灣農作並推廣至全球農業的營運。

仁寶應用落地的5G智慧農業解決方案，提供5G傳輸之終端與基站設備，與天龍科技TIAGA智慧神農系統以及GACP生產溯源系統結合，針對農業的病蟲害預防偵測與農作物栽種管理，結合AI影像辨識技術即時影像傳輸，讓被聯合國糧食及農業組織通緝的秋行軍蟲可以無所遁形。

(時報資訊)