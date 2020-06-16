千呼萬喚！重新開張。彰化大戲院、台灣大戲院受新冠肺炎疫情影響4月底起宣布暫停營業，近日彰化大戲院在臉書粉專公告，預計7月15日重新開幕，迎接暑假檔期院線片，陪學生一起放暑假、看電影。
彰化縣僅存3家戲院，除了北彰彰化市有2家，另1家位在員林市的員林影城，即使疫情影響民眾買票進戲院觀影意願，經營者仍咬雅苦撐至今，成為疫情期間全彰化縣唯一正常營業的電影院。
根據彰化大戲院臉書公告內容，「感謝防疫人員的辛苦！感謝一起努力撐過這個疫情大家！彰化戲院將於7月中旬重新營業，正確日期將於6月底正式公告,謝謝！」引發不少網友留言詢問，確認重新開幕日期為7月15日；至於台灣大戲院何時重新開幕？則尚未確定。
不少網友開心留言，表示放假終於可以去看電影了。也有網友留言發問，好奇重新開幕後將會播映哪些熱門院線片？彰化大戲院回覆時透露，確定會排播《天能》，讓網友開心留言「敲碗敲碗」，大表期待。
(中時 )
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