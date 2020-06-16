東海岸大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」在2000年通過環評後逾20年遲未動工，繼2018年「環境現況差異分析」被環保署退回主管機關檢討後，今依環評法再次進行環現差審？，環團批環現差不具實質駁回權力，數個20年前的東海岸大型觀光投資案如今一一開發，質疑業者藉東海岸開發來炒地皮。

環團今(16)在本案環現差審查前於環署前表達訴求，地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，新送出的開發內容與2018年被環保署退回的版本相較幾無更動，例如土地重測後面積由11.3公頃下修為11.2公頃、住宿房間由500下修為450間，觀光局於2015年推估都蘭地區2023年房間需求是851間，若附近大型開發全部興建，估計將超出1000多間，但黃金海報告書中卻引用1999年東部區域整體觀光發展計畫中推估的4000個房間需求，聲稱供不應求，顯然是遠遠高估。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，如今投資環境不佳，房間數供過於求之下，難以預設能夠回本，20年的時空背景根本不適用單一環評結果來概括，許多東半部大型開發案都在近20年一一通過，質疑業者真實目的是否為炒地價或融資借貸，呼籲各單位扛起責任終結東海岸炒地現象。

台灣環境資訊協會理境信託中心主任溫于璇說，開發基地都蘭灣鄰近的杉原灣是東海岸最重要的珊瑚礁區之一，2012年鄰近的美麗灣度假村施工後就曾記錄到新死亡珊瑚比例增高，而黃金海座落於富山遺址，對遺址的破壞永遠無法回復。

原住民族政策協會秘書長Savungaz Valincinan說，黃金海位於阿美族人傳統領域範圍，黃金海公司購置土地後全區私有化，因此迴避了「原住民基本法21條」應踐行話商同意的規定，痛批政府強行開發原民屬地，台北的決議為何都是偏鄉原住民在受害？

(中時 )