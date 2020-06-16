台股今日開高走高，電子、傳產與金融同步走揚，指數上漲205.38點，終場收在11511.64點，收復5日、10日線，對於台股近期持穩，國安基金是否退場，財長蘇建榮指出，國安基金委員會7月15日有例會，屆時會有所決定。

蘇建榮指出，由於國內防疫有成，台股穩定，近來成為外資避風港，8000點時出去的外資都回來，從匯率變動就可以看出，目前行維持在萬一上下，國安基金例行季會，會在7月15日舉行，屆時會有所評估，會進會出到那時會做出決定。

(中時 )