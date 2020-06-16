國安基金是否退場 財長：7月15日決定 15:282020/06/16 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安基金是否退場，財長蘇建榮表示，7月15日決定。(王莫昀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今日開高走高，電子、傳產與金融同步走揚，指數上漲205.38點，終場收在11511.64點，收復5日、10日線，對於台股近期持穩，國安基金是否退場，財長蘇建榮指出，國安基金委員會7月15日有例會，屆時會有所決定。 蘇建榮指出，由於國內防疫有成，台股穩定，近來成為外資避風港，8000點時出去的外資都回來，從匯率變動就可以看出，目前行維持在萬一上下，國安基金例行季會，會在7月15日舉行，屆時會有所評估，會進會出到那時會做出決定。 (中時 ) #基金 #國安基金 #國安 #台股 #7月 也許您會感興趣 財經熱門新聞 合一狂爆！3個月股價飆11倍 金控大老帳面賺50億 - 財經 Fed老大出招 曝歇斯底里救市真相 - 財經 川普又出重手！美期指狂噴逾500點 - 財經 為美軍製造晶片 台積電赴美設廠不可說的苦衷 - 財經 遭台積電斷貨！驚爆華為5G晶片找到救星 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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