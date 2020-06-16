台達電文教基金會宣布，捐建陽光基金會總會暨臺北重建中心與活力中心八德館等兩處高性能新風系統與UNO空氣品質監控解決方案，讓燒燙傷病友能夠安全復健。

燒燙傷病友由於皮膚沒有毛孔、無法排汗，一旦熱就會很不舒服，但復健時又必須穿著全套壓力衣，重建中心必須在開冷氣的狀態下同時開窗以保持空氣流通，以便在抗疫的同時維持復健病友的舒適，但是卻讓電費飆升。

台達電表示裝設新風系統後，重建中心毋須開窗便能引進新鮮空氣至室內，加以新風系統具備三重過濾網，可過濾霧霾PM2.5、PM10等有害成分，並降低室內二氧化碳濃度，直流變頻的全熱交換器也深具節能效益，夏季電價時預估可節省空調用電費用達30%，而為了協助更多燒燙傷病友，台達基金會將再捐贈20套PM2.5壁掛式全熱交換器予陽光基金會。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，六年前「高雄八一氣爆事故」發生時，台達電當時曾協助陽光基金會迅速成立高雄重建中心，就近協助傷友的復健，疫情發生後，台達基金會觀察到重建中心為防疫的需求，使得電費負擔更沉重，台達電產品正可舒緩陽光基金會所面臨的困境，也打造對傷友復健更有利的環境。

另外在空間節能改造上，台達基金會也與綠適居社會企業合作，幫陽光基金會總會裝置雙層玻璃，有效隔離外在熱源及降低噪音；同時協助在電腦機房進行冷熱通道區隔，避免混風，並利用台達管道扇，將電腦機房的熱能抽取出去，降低空調的運作與耗能。在新風系統和隔熱改造的互相搭配下，預期可節省30%的空調用電量。

(工商 )