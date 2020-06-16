受到新冠肺炎疫情影響，線上學習成為防疫新顯學！累積銷量逾萬台的陪伴型AI機器人「凱比同學」，研發團隊女媧創造正式推出第二代「Kebbi Air」，亞太電信獨賣。

亞太電信表示，「Kebbi Air」外型小巧，搭配靈活肢體及螢幕，展現細膩表情和動作，帶給孩童最有溫度的陪伴體驗，此外，呼應教育部108新課綱，納入語文和程式編輯教育，專為台灣市場量身打造學習內容。亞太電信16日並宣布搭配資費方案，月付996元，0元就能帶走「凱比同學」，並獨家附贈網頁版程式實驗室專用3D模擬器，及數位版程式啟蒙任務卡序號 。

國外市調機構預測指出，2025年全球線上教育市場規模將上看3,250億美元約合新台幣9.75兆元，而新冠肺炎爆發後，加速推升線上學習市場大爆發，疫情推升線上學習市場大爆發。

亞太電信表示，科技的進步打破時空限制，肺炎疫情爆發後，更加速扭轉人類互動方式，帶動線上學習等零接觸雲端服務需求暴增。防疫期間家長們為減少小孩上安親班、補習班頻率，居家學習成為最迫切需求，「Kebbi Air」集結學習、娛樂於一身，小至3歲、大至12歲國中生都適用，去年9月於募資平台和女媧創造官網推出後，短短半年累積銷售逾6,000台。

「Kebbi Air」硬體規格大幅升級，搭載7吋觸控螢幕、12顆AI伺服器馬達，具備流暢的肢體動作表現力，體積減少33%、重量減輕43%，僅重2.5公斤，採用抗噪更靈敏的麥克風，提高喚醒率，並配置最常用的USB Type-C快充接頭，充飽電後續航力上看8小時，單機售價16,800元，與同級智慧教育陪伴型機器人相較，動作表現細膩、價格親民。 「Kebbi Air」研發團隊女媧創造表示，「Kebbi Air」開發時便面向台灣教育市場，與眾多家長、老師、教學機構等深入訪談最佳化內容與操作流程，就不同年齡層研發出相對應的功能與互動，包括英文學習、編寫程式語言、玩益智遊戲、說故事等。 另外，「Kebbi Air」具備三個特色學習內容，包括以STEAM 教育意涵（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Art藝術、Mathematics數學）為核心的程式教育、劇場式英文學習，以及體感互動教育遊戲。 另外，「Kebbi Air」將程式教育化身闖關小遊戲，提供專屬的圖像化程式平台，讓孩童就像玩疊積木一樣，以簡單易上手的編輯方式，啟蒙對編寫程式的興趣。教育部108新課綱已首度將程式設計教育納入國、高中的課程，強調跨學科、跨領域學習。 英文互動教學部分，內建徐薇英文等7家以上知名英語教學機構合作教材，內含學習單字、日常會話、英文故事與動畫等，增加孩童學習動機。除此之外，「Kebbi Air」還具備語音助理、視訊遙控、物品辨識、寵物系統、帶動唱跳、隨拍相機六大貼心互動功能。

(工商 )