勤業眾信（Deloitte）會計師事務所指出，中國大陸政府於2020年6月1日發布《海南自由貿易港建設總體方案》，計畫分兩階段在海南島設立海南自由貿易港。

第一階段計畫在2025年前，初步建立「貿易自由便利及投資自由便利」的制度體系。

第二階段計畫在2035年前，更擴大建立「跨境資金流動自由便利、人員進出自由便利、運輸來往自由便利、資料安全有序流動、現代產業體系、稅收制度、社會治理、法治制度及風險防控體系」之開放型經濟的示範區域。

勤業眾信建議在外加工企業、海南島原產地生產企業、欲用15％企業所得稅、資金在陸而欲對外投資的企業，持續關注方案發展動態。

勤業眾信稅務部會計師徐曉婷表示，海南島具有天然隔離地理的條件，適合用來進行較高程度開放的試驗點，中國大陸政府擬將海南島實施「全島封關」運作，不再保留洋浦保稅港區、海口綜合保稅區等海關特殊監管區域。

(工商 )