金門縣衛生局5月中旬起抽驗端午節食品30件，檢驗項目包括過氧化氫、二氧化硫、防腐劑、大腸桿菌及大腸桿菌群，結果都符合規定。該局1樓服務台免費提供「三偏磷酸鈉」（硼砂替代品），歡迎自包鹼粽的民眾索取使用。

抽驗合格食品種類包括香菇、蝦米、碎脯、油蔥酥、粽葉、乾香菇、蝦米、甜辣醬、鵪鶉蛋、香辣蘿蔔、菜脯、櫻花蝦、鶉蛋、米血糕、花雕雞粽、鮮肉粽和肉粽。

衛生局提醒民眾於傳統市場、超市及賣場選購肉粽、蝦米、香菇等端午節應景食品時，應注意產品的色澤及氣味是否有異常，並在購買後盡快食用或適度保存，避免細菌滋生，導致風味或品質劣變，並切實掌握3不原則：標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買。

該局也呼籲民眾自包鹼粽時，千萬不要使用違法添加物「硼砂」來增加鹼粽口感與保存期限，應改用衛福部公告許可合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，食品業者更不得違法使用「硼砂」包鹼粽，若經查獲將依食安法第15條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰，另可依同法第49條第1項規定，處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

衛生局在1樓服務台免費提供「三偏磷酸鈉」（硼砂替代品），讓民眾自包鹼粽時使用，歡迎鄉親索取。相關抽驗結果可至該局網站查詢。

金門縣衛生局5月中旬起抽驗端午節食品30件，檢驗項目包括過氧化氫、二氧化硫、防腐劑、大腸桿菌及大腸桿菌群，結果都符合規定。該局1樓服務台免費提供「三偏磷酸鈉」（硼砂替代品），歡迎自包鹼粽的民眾索取使用。

(中時 )