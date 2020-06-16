天乾物燥，各地近來發生多起火警，民政局16日邀請藝人樓心潼，和身兼淡水防宣副分隊長的淡水鄧公里長邱美津，前往位於淡水金色水岸旁的「滬尾防災宣導主題館」體驗新穎有趣的實境體驗設施，小朋友們全神專注關注防災知識，使用最夯VR逼真演練火災時應變狀況。

「滬尾防災宣導主題館」位在淡水河畔，開館以來吸引許多民眾體驗，日前因防疫需要暫時封館，如今疫情舒緩，本月2日正式開館，民眾進入仍必須遵守防疫新生活包含：量測溫度、戴口罩等規定。

藝人樓心潼16日換上消防服和消防弟兄們操作消防設備，她笑說，「換裝消防衣比起穿戲服更困難」，很難想像消防弟兄要在很短時間內著裝，樓心潼也試著使用破壞工具、拋水帶、操作瞄子，過程中不斷讚嘆打火弟兄們的辛勞。

滬尾防災宣導主題館長吳泊諭表示，主題館由整合防火、防颱、防震、防溺、防一氧化碳中毒等防災知識，精心設計互動投影遊戲區、VR實境體驗機和救災現場3D牆、消防公仔周邊小物等，讓大家透過輕鬆趣味的方式，增加防災常識以及臨危不亂的應變能力。

民政局長柯慶忠表示，新北市「行動里鄰長計畫」推動透過居家安全、居家衛生及社會服務等3大行動服務宣導里內住戶自行購置裝設於各寢室、廚房、樓梯及走廊，維護居家安全；里長邱美津說，天有不測風雲，唯有透過正確的防災避難動作，才能夠熟能生巧、臨危不亂，為自己增加逃生的機會。

(中時 )