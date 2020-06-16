中共殲10型戰機一架 短暫進入西南空域 警告驅離 16:002020/06/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人史順文。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今（16）日表示，上午偵獲中共殲10型戰機一架次，短暫進入臺灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。 空軍司令部強調，本部運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。 (中時 ) #空域 #空軍司令 #戰機 #空軍 #司令部 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 與解放軍爆邊境衝突 3印度士兵死亡 - 戰略 驚！衛星影像曝陸003航母從上海船廠消失了 - 海軍 中共殲10型戰機一架 短暫進入西南空域 警告驅離 - 軍事 印度四面楚歌？！ 尼泊爾、不丹不挺 就連日本也不敢公開支持 - 軍事 中國為何先禮後兵？ 再給印度2次機會後恐將清場 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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