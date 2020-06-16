空軍司令部今（16）日表示，上午偵獲中共殲10型戰機一架次，短暫進入臺灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。

空軍司令部強調，本部運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

(中時 )

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