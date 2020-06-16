高雄市長補選將屆，國民黨革實院長羅智強今在臉書發文，再度炮轟行政院副院長陳其邁、高雄市議員陳致中是貪二代，但1450卻對他鋪天蓋地追殺，令他非常不解。

羅智強說，他建議陳其邁當選高雄市長，和陳致中或陳菊一起辦「雙陳論壇」，一起推動貪污除罪化；1450玻璃心碎滿地，鋪天蓋地的追殺羅智強。很奇怪耶！他是為陳其邁跟陳致中積功德，他們都有個貪污的爸爸，貪二代的光環多亮眼啊！不能分一點給別人嗎？不像羅智強，爸爸是一輩子窮苦的工人，年輕時窮到只能白飯配辣椒，我們可沒有貪污的好福份啊！

羅智強說，沒聽過一首兒歌「世上只有貪爸爸好？」世上只有貪爸爸好，有貪爸爸的孩子像個寶。貪污除罪化，讓全國的人民，即便沒有像陳水扁一樣當到總統，即便沒有像陳其邁的爸爸陳哲男一樣當到總統府副祕書長，大家都有機會好好的貪污，都可以和陳其邁、陳致中一樣變成寶，讓台灣成為貪污共和國，這是多麼崇高偉大的境界啊！不好嗎！這麼皆大歡喜的事情，1450需要反應這麼大嗎？不解啊！不解啊！邁邁，你說是吧！

(中時 )