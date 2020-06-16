趁著國際志工來訪，台中市警犬隊緝毒犬展現靈敏嗅覺，於國際志工隨機領取之行李箱及溪尾國小師生身上，偵檢出毒品氣味並立即做出反應。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中市烏日區溪岸路的台中市警犬隊，駐地稻田河流環繞的，擁有得天獨厚的警犬訓練環境，近日駐地荔枝樹結實纍纍，隨著疫情趨緩，趁此機會邀請鄰近的溪尾國小全校38名師生及18名台灣大學國際志工一起到駐地採荔枝同樂，並派出緝毒犬Tiny、Choco、JJ及偵爆犬Bobby與大小朋友近距離接觸，4隻毛小孩一出現立刻萌翻大小朋友。

趁著國際志工來訪，台中市警犬隊也展現平日偵爆、緝毒…等訓練成果，緝毒犬Tiny、Choco及偵爆犬Bobby展現靈敏嗅覺，於國際志工隨機領取之行李箱及溪尾國小師生身上，偵檢出毒品及爆裂物訓練檢品之氣味並立即做出反應；最後更派出超萌警犬JJ與溪尾國小學生一同跳圈圈同樂；領犬員與警犬彼此的默契及警犬超強的訓練成果，讓溪尾國小師生及國際志工們驚呼連連，化身超萌國際大使。

台中市警犬隊成軍於2018年3月27日，隸屬在台中市政府警察局刑事警察大隊，負責協助緝毒與反恐維安場檢工作，並支援刑大毒品搜索及各分局擴大臨檢勤務，成軍迄今已協助緝獲數件槍毒案件；也經常出席各類宣導活動，宣導當前警政工作重點，毛小孩天生的萌樣與出任務時專注帥氣的反差，每次出場皆為全場焦點，成為警察預防犯罪最佳代言犬，有效防制不法，保障民眾安全。

(中時 )