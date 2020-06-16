16日上午在宜蘭壯圍永鎮海邊，有民眾發現一大塊3公尺圓弧錐狀鋁合金的殘骸被海浪沖上沙灘，外觀看似飛機鼻錐或火箭錐形罩的不明飛行物殘骸，平靜的沙灘突然出現不尋常物體，消息一出，頓時引來村民七嘴八舌圍觀，紛紛討論是否是過去飛機事故或是火箭殘骸，海巡署獲報立即通知交通部運安會，目前已將不明殘骸運回，將待運安會人員鑑定。
海巡人員表示，今天上午接獲民眾報案，告知永鎮海灘上有大片不明物體，經海巡署派員檢視，此殘骸為長約3公尺的圓弧狀物，大圓弧狀直徑約2公尺、小圓弧直接約70公分，肉眼判斷主材質包括鐵、鋁、碳纖維，外殼貌似為泡棉材質，外表有燃燒過的痕跡，內層則是蜂窩狀結構。在外觀上已有貝類生物生存痕跡，推測應在海上漂流多日，今日湊巧打上岸。
海巡署壯圍大福安檢所人員已於下午合力將不明殘骸抬出沙灘，運往大福安檢所置放，待國家安全運輸委員會人員前來鑑定，方能知曉是何種飛行物殘骸。
(中時電子報)
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