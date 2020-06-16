擔心你的舊手機不能抓寶了？《Pokémon GO》訓練家們不用煩惱了。先前官方宣布將從8月起不支援32位元Android設備，不料引發喧然大波。對此，《Pokémon GO》開發商Niantic宣布，為了要收集更多使用者的回饋與看法，這項計畫將會暫緩實施，具體時間尚未正式公布！

We'll be using this additional time to collect more data on impacted devices. We apologize for any inconvenience or confusion caused, and will update in advance when we move forward with the deprecation. — Niantic Support (@NianticHelp) June 15, 2020

《Pokémon GO》的開發者Niantic日前宣佈，8月起將不再支援32位元Android手機，並且在官方部落格列出了至少14支32位元的Android設備，看似影響範圍不大。但是就在幾天之後，Niantic方面已推文確認，他們為了要「深入了解使用者的擔憂」（investigate player concerns），宣布將會暫緩實施這項計畫，具體實施日期往後再宣布。

Niantic宣布8月份起《Pokémon GO》不支援32位元Android設備後，在Twitter上引發諸多網友抱怨。因為影響範圍與層面，很可能比官方預想得更大，還有網友預言因為還有不少使用者正在使用32位元設備，此舉將會讓《Pokémon GO》因此失去大力用戶。或許正因為如此，官方宣布延後實施這項計畫。在Niantic宣佈延後實施棄用32位元設備的計畫後，不少網友也在Twitter上表達備感欣慰。

This is absolute trash. Not only will it take away a huge chunk of the player base but it also means you're taking away the ability to transfer Pokemon into Let's Go or eventually Pokemon Home for 32bit users meaning the ones paying for a subscription have lost a feature (1/2) — EvanOfTheWhills (@Evan_Of_Whills) June 12, 2020

近日《Pokémon GO》還因為GO對戰聯盟因為出現訓練家作弊情況，以及系統因此不小心將其他沒有作弊的訓練停權等事件，最近可說是負面消息不斷。

(科技)