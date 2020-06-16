擔心你的舊手機不能抓寶了？《Pokémon GO》訓練家們不用煩惱了。先前官方宣布將從8月起不支援32位元Android設備，不料引發喧然大波。對此，《Pokémon GO》開發商Niantic宣布，為了要收集更多使用者的回饋與看法，這項計畫將會暫緩實施，具體時間尚未正式公布！
《Pokémon GO》的開發者Niantic日前宣佈，8月起將不再支援32位元Android手機，並且在官方部落格列出了至少14支32位元的Android設備，看似影響範圍不大。但是就在幾天之後，Niantic方面已推文確認，他們為了要「深入了解使用者的擔憂」（investigate player concerns），宣布將會暫緩實施這項計畫，具體實施日期往後再宣布。
Niantic宣布8月份起《Pokémon GO》不支援32位元Android設備後，在Twitter上引發諸多網友抱怨。因為影響範圍與層面，很可能比官方預想得更大，還有網友預言因為還有不少使用者正在使用32位元設備，此舉將會讓《Pokémon GO》因此失去大力用戶。或許正因為如此，官方宣布延後實施這項計畫。在Niantic宣佈延後實施棄用32位元設備的計畫後，不少網友也在Twitter上表達備感欣慰。
近日《Pokémon GO》還因為GO對戰聯盟因為出現訓練家作弊情況，以及系統因此不小心將其他沒有作弊的訓練停權等事件，最近可說是負面消息不斷。
(科技)
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