5月15日，台積電發表聲明，表示有意赴美建廠，廠址將選在亞利桑那州，製程製程為5奈米，計劃在2021年開始建設，目標是在2024年投產。但據瞭解，目前雙方對美國政府會提供多少補貼，還沒有達成共識。

台積電美國廠的產能是每月2萬片12英吋晶圓，將為該地區創造1600個高科技就業機會。台積電承諾從2021至2029年將向該廠累計投資120億美元。目前，台積電在美國華盛頓州的Camas建有一個不算先進的晶片工廠，在德州的奧斯汀和加州的聖荷西擁有兩個設計中心。

6月9日，台積電在舉行了股東常會，台積電董事長劉德音表示，赴美建廠並沒有定論，雖然已經選定廠址，但在成本上還是有很大的問題，美國政府的補助是關鍵，目前正等待美國國會通過相關法案。

與此同時，台積電也強調赴美建廠不是單打獨鬥，會帶相關供應鏈廠家一起過去。

台積電要求美國聯邦政府以及州政府能夠補貼台積電在台灣、亞利桑那州兩地間設廠的運營成本差距。目前，這些要求也導致台積電與美國政府的談判並不順利。

美國參議院舒默等3名議員就曾要求川普暫時停止和台積電的談判，先提高透明度再談。舒默等人認為，台積電在美國投資建廠的具體方案需要透明化、具體化，即明確美國政府要給台積電多少補貼、明確川普對台積電的承諾、明確美國政府對台積電的稅收減免政策，需確定台積電在美投資建廠對美國的經濟發展有利。

美國政府之所以如此挑三揀四，是因為有富士康公司赴美建設LCD面板工廠的前車之鑒。富士康曾經承諾在威斯康辛州建設10.5代LCD面板生產線，後來降級為6代線，並且在員工數量和投資額等方面也一再縮水。

目前，富士康在美國唯一正常運轉工廠的員工招募僅僅保持在能夠得到稅收補貼的最低水準，其它創新中心等項目基本告吹。

雖然面臨今年底的美國大選等不確定因素，台積電在美國的晶片廠還是大概率會按計劃建設和投產，並且會比富士康在美國建廠的路徑順利，這主要是富士康的LCD面板和台積電晶片不同市場環境所決定的。

根據市場調研機構HIS Markit的數據，全球LCD面板市場以中國大陸的京東方和華星廣電等為主導，佔絕對優勢，台灣群創與友達等企業處於相對劣勢，韓國的三星電子與LG電子已經宣佈要在2020年內退出LCD面板市場。

目前中國大陸正在建造和已經建成的10.5代和11代LCD生產線多達五條，富士康赴美建設的LCD 面板6代線已經屬於面臨淘汰的技術。

而半導體積電電路代工行業則完全不同，台積電赴美建設5奈米製程的晶片廠，目前在技術上是不落後的，當然到2024年投產時，可能會落後於在台灣的3奈米技術。

其次，赴美建廠都需要面臨共同的問題，產品的工廠大部分都不在美國。

LCD面板面臨的這個問題更加嚴重：美國本土的彩電生產廠極為小眾，只有少數幾家彩電企業在美國組裝少數型號的彩電，這些企業的LCD面板需求數量幾乎可以忽略不計，真正的需求來自美國以外。

世界上的彩電生產企業主要集中在大陸和東南亞地區，富士康在美國建設的LCD生產廠，生產出來的產品絕大部分還是要運輸到大陸和東南亞地區。而大型LCD面板的運輸和包裝成本都比較高（想像一下65寸彩電的面板，一大塊薄薄的玻璃，運輸途中絕對不能碰撞，絕對不能有刮痕）。

本來技術就不如中國大陸企業，美國工廠的生產成本也較高，再加上高額的運輸和包裝成本，這就導致了富士康的美國面板廠沒有太多優勢。

晶片則不一樣，其體積小，價值高，包裝簡單，最適合空運，而運輸成本相對於價格來講也不高，因此將晶片從美國運輸到世界各地經濟上都是可承受的。

因此，從技術上來看，台積電赴美建會比富士康順利，但外部環境也會讓方案落地存在變數。

首先，由於美國的員工工資要高很多，同時初期由於供應鏈不完善，原料運輸成本比較高，再加上其它一些成本，都將會影響到新工廠的經濟效益，正如台積電董事長劉德音所說，一切要看美國聯邦政府和亞里桑那州政府的補貼，而補貼目前美國內部還在鬥爭，並未定調。

其次，雖沒有明說，台積電未必真心想去美國，所以今年美國大選也將成為一個重大變數，大選之後美國的政策有何變化也都未知，這也為台積電在美國新廠的前景打上了問號。

根據6月9 日劉德音在台積電股東會上的講話，台積電未來看好超級計算機（HPC）市場和5G晶片市場的增長。

國際超級計算機統計組織TOP500.org在2019年11月發佈最新統計，全球500台最快的超級計算機，絕大多數設備都使用英特爾的CPU和NVIDIA公司的協處理器晶片。

作為英特爾最大的對手，AMD憑借最新一代ZEN架構的處理也開始反攻英特爾的市場。

公開資料顯示，超算領域，AMD正在與美國能源部橡樹嶺國家實驗室打造最新的超級計算機「Frontier」，其運算速度將是目前世界最快的超級計算機「Summit」的8倍。這台超算將使用AMD的EPYC處理器，並使用AMD Radeon Instinct系列的GPU做為加速器。

目前，AMD和NVIDIA公司都是台積電的客戶，這意味著未來它們在HPC領域的增長，必然會惠及台積電。

(中時電子報)