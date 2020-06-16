傑佛瑞狄恩摩根雪地緝凶。（甲上提供）

傑佛瑞狄恩摩根、芳姬詹森合作《明信片謀殺案》。（甲上提供）

「始祖鳳凰女」芳姬詹森在《明信片謀殺案》尋找揪出殺人犯的關鍵線索。（甲上提供）

在超人氣影集《陰屍路》中飾演「尼根」一角爆紅的傑佛瑞狄恩摩根（Jeffrey Dean Morgan），以及《X戰警》系列飾演第一代鳳凰「琴葛蕾」的芳姬詹森（Famke Janssen）在驚悚片《明信片謀殺案》化身火爆刑警與幹練律師的前任夫妻檔，因女兒去度蜜月時捲入一起橫跨全歐洲的連環殺人案慘遭殺害，屍體更被殘忍擺放成藝術品的模樣，於是他們決定聯手解謎緝兇，為愛女討回公道。芳姬詹森自信表示：「觀眾會跟著我們一起燒腦解謎，絕對會讓大家緊張到坐立難安！」

傑佛瑞狄恩摩根在片中不僅要和歹徒鬥智推理，甚至還要在零下30度的冰天雪地中上演飛車追逐和翻車的刺激戲碼，傑佛瑞表示在雪地拍攝真的非常困難，且難度會隨著拍攝時間拉長而增加，他說：「天冷時，在雪地中有許多動作你都必須花兩到三倍的力氣才能做到，就連抽根菸都會手抖個不停。」天氣暖和則會讓雪變得鬆軟，攝影器材無法固定也難以移動，揭露雪地拍攝有各種困難需要克服。

此外，片中飾演律師的芳姬詹森此次也沒有宇宙級的「鳳凰之力」，僅靠她的智慧與人脈尋找破案的關鍵線索，她透露劇組每個人在看劇本時都完全猜錯了方向，她說：「當時我一翻開劇本就完全停不下來，《明信片謀殺案》的轉折讓我深深著迷。」該片19日在台上映。

(中時 )