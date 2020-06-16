今日上午，花蓮市長魏嘉賢（右二）偕同建設課長徐國城（左一）前往勘察將竣工的步道。（花蓮市公所提供／羅亦晽傳真）

羅亦晽／花蓮報導

花蓮市美崙國中後門處，僅一側有人行道，另側停滿汽機車，學生於上下學途中常與車爭道，險象環生。花蓮市公所向中央爭取改善工程，今年3月施工，施做位置包括美崙國中及華大附小周邊設施。今日上午，花蓮市長魏嘉賢偕同建設課長徐國城前往勘察將竣工的步道，讓學子有一條「安心上學、安全回家」的道路。

市公所以華大附小和美崙國中為主要改善的對象，向內政部營建署爭取美崙地區國中小人行空間改善工程，並使用透水、透氣性良好且止滑的高壓混凝土透氣磚施作人行步道。魏嘉賢表示，學生、社區民眾可以安心走在通學步道上，不必再與車爭道。

2個多月的施工期程，魏嘉賢感謝美崙國中全力配合，願意將校園圍牆退縮一米半，以利通學步道的工程。原本老舊的圍牆經打除重新施做，牆面砌上淺棕色板岩，搭配深咖啡色系的牆柱，較以往更具立體感，具古樸之美。

美崙國中校長孫台育說，雖然校園的圍牆內縮，步道工程不僅是美崙的學生受惠社區長輩走在步道上也是非常安全。感謝市公所全力協助學校，讓校園環境更好。

(中時 )