宏達電今（16日）宣布推出該公司首款、也是首款台灣製造的5G智慧型手機UU20 5G，主打中高階5G市場，建議售價為18990元、僅有競爭對手5G旗艦機的6折，7月1日開放預約、預計8月上市，由於4G過渡至5G期間，市場對4G手機需求仍強，宏達電今日也推出中階4G手機Desire 20 pro。 宏達電表示，U20 5G是市面上首款採用高通驍龍765G晶片的5G手機，該平台具有高通Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統，支援SA與NSA雙模，確保了在5G建設過渡期間使用無虞，並採用完整的ENDC技術，允許設備在同一頻譜帶上同時接入LTE和5G。

宏達電表示，U20 5G與Desire 20 pro主相機皆為四鏡頭，包含大光圈、超廣角、超微距、散景等功能，其中U20 5G所具備的AI場景偵測、4K高畫質、極致穩定的動態攝影更把「自由攝影」帶上新層次，U20 5G與HTC Desire 20 pro分別搭載6.8吋與6.5吋螢幕，也讓U20 5G是目前市面上螢幕最大的5G手機，兩者皆採用5,000毫安培電池。 宏達電執行長Yves Maitre表示，U20 5G登場後，代表宏達電全產品線跨入新世代，XR與AI將因5G的到來，而有跳耀式甚至是爆發式的發展，宏達電也將在發展5G、XR與AI的基礎上，繼續朝VIVE Reality的願景邁進。

宏達電表示，U20 5G單機建議售價為18,990元，預計於第三季於台灣市場正式開賣，並於7月1日起至7月31日期間開放上網預約登錄並搭配後續手機上市購買，即可獲得市價為2680元的U20 5G早鳥禮，包含宏達電運動藍牙耳機及透視雙料防震邊框殼，Desire 20 pro預計於6月18日上市，單機建議售價為8990元。

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