5月消費回升。據各銀行公布，5月信用卡刷卡金額近2,147億元，從4月「谷底」回升，單月增84億元，除了國泰世華銀、台北富邦銀因月底保費扣款來不及進帳，5月刷卡金額比4月略少外，其餘各家5月信用卡刷卡金額都較4月增加，5月信用卡刷卡王是玉山銀行的353億元，而中信銀的流通卡數則在5月首破700萬張。

不過，今年5月刷卡金額仍是比去年同期少了532億元，衰退幅度逾19％，是近四年最慘5月，每年5月其實都有百貨及電商平台的母親節檔期，今年不止國外刷卡減少、國內消費亦有衰退，前5月累計刷卡金額1.14兆元，比去年同期衰退10％以上，是2008年金融海嘯之後，即11年來首見信用卡刷卡金額衰退。

信用卡前六強之戰，5月玉山銀仍是靠著高回饋率的三張神卡，打遍天下無敵手，單月刷卡金額353億元，繼今年2月後，再度單月超越國泰世華銀，拿下單月刷卡第一名，同時玉山銀前5月刷卡金額1,768億元，較去年同期成長13％以上，並超越中信銀前五月的刷卡量，拿下前五月信用卡刷卡第二名。

國泰世華銀則因國壽5月信用卡刷保費扣款有一大筆未進帳，5月單月刷卡量僅340.3億元，比4月少近12％，但前五月國泰世華銀的信用卡共刷卡1,907億元，排名市場第一，且有效卡數逾500萬張，也是排名市場第一大。

中信銀5月刷卡金額297.5億元，比上月增加近6億元，前五月刷卡1,628億元，排名市場第三。

5月刷卡額第四名是台新銀行的232.6億元，前五月共刷卡1,276億元，亦排名市場第四；北富銀5月刷卡量213.7億元，前五月則是1,082億元，都排名市場第五大；花旗（台灣）銀行5刷卡量136億元，亦比前一月增加14.7億元，前五月共刷723億元，排名第六大。

(工商 )