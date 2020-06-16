「佛洛伊德之死」掀起全美各地暴動，當時在場的4名員警全都遭到逮捕並起訴，從最新曝光的影片中可以看到，44歲員警蕭文（Derek Chauvin）以左膝壓制對方，儘管路人們紛紛勸說，但其他同事卻都沒有上前制止，至少有2位民眾報案指稱，這幾名員警已經嚴重執法過當。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的律師，日前公開一段由路人拍下的影片，當時有好幾位民眾紛紛喊著「你們就要殺了那個人了」、「他動也不動了」，並趕緊要求站在一旁的34歲員警托浩（Tou Thao）出手制止，豈料托浩卻完全不予理會，放任蕭文用膝蓋壓住佛洛伊德，最後釀成死亡悲劇。

根據《CNN》報導，警方將事發當天的2份報案錄音檔公開，其中一位民眾指出，員警幾乎快殺死那名「不拒捕」的人；另一位報案者是個消防員，他表示「我自己是個急救人員，警察沒有測量脈搏或進行任何措施，我的影片已經記錄這一切，我只是碰巧在這裡散步，警察他媽的要殺了佛洛伊德。」

4名涉案警察目前全都遭革職並收押，經法官裁定，蕭文（DerekChauvin）因用左膝壓制佛洛伊德致死，被以二級謀殺罪起訴；另外3名員警則皆以「協助及教唆二級謀殺罪」、「協助及教唆二級過失殺人」起訴，保釋金為100萬美元（約新台幣2988萬元）。

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(中時電子報)