傳聞有球員感染新冠肺炎，大聯盟副總裁哈倫（Dun Harlem）證實確有此事，但到底是哪些人染疫則未公布。而這些球員目前就登錄在各球團40人名單中，對於亟欲尋求復賽的大聯盟而言，不啻增加相當大的阻力。

哈倫寫信給球員工會負責談判的梅耶（Bruce Meyer）指出，全國各地過去一周新冠肺炎確診人數有增無減，包括在各球團40人名單中的選手以及工作人員，未來幾周如果恢復春訓，很可能造成相當大的感染風險。

在球員工會放棄協商後，大聯盟原以為會很順利開季。但依據《勞資協議》規定，聯盟若未盡可能提高例行賽場次，工會有權提出申訴，向球團老闆求償數十億美元，但這要打好幾年訴訟官司，以致大聯盟總裁曼佛雷德已不敢打包票說球季一定能開打，除非工會放棄申訴的權利。

此外，如果球員染上新冠肺炎還能向大聯盟求償，如今大聯盟向球員工會坦承有球員和工作人員確診，這一來也讓開賽的風險提升。工會除了握有申訴的武器，新冠肺炎也插上一腳，今年還有沒有大聯盟球賽可看，仍然撲朔迷離。

(中時 )