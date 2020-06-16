《傳聞中的陳芊芊》15日播出完結篇，丁禹兮、趙露思現實世界重逢。（WeTV提供）

由趙露思、丁禹兮主演的WeTV甜寵古裝劇《傳聞中的陳芊芊》，吸引16億人次點擊觀看，15日播出完結篇，韓爍（丁禹兮飾）為了讓陳芊芊（趙露思飾）回到屬於她的世界，拖著重傷的身體讓陳芊芊走花路， 陳芊芊靠著屬於城主的祥瑞之兆順利回到現代，完美收官。讓網友甜到尖叫的是，丁禹兮飾演的現實世界「韓影帝」竟然記得兩人在故事情節的記憶，只是他分不清是現實還是過去，趙露思樂得與他相擁！

丁禹兮在微博回答網友關於《傳聞中的陳芊芊》結局問題，他認為，「每個人都會有自己對結局的理解，並沒有一個標準答案，但當我就是我自己，我願意相信故事裡的人都在他們的世界裡獲得了幸福」。他也說，「成為演員可能是我做過最正確的決定，我有幸從他們身上借到了光、體驗了他們的人生，然後修正了自己、完整了自己。他們都是我的老師，教給我太多太多」。

丁禹兮不忘放閃，寫著「陳小千編劇，這個劇本整挺好！」然後標記趙露思的微博，吸引28.5萬網友按讚，趙露思也留言，「編劇已收到，感觸滿滿，乘風破浪，繼續加油！」丁禹兮回應，「韓某很開心！去征服星辰和大海吧！」網友打趣說：「編劇老師第二部要提上日程呀！不要只記得和韓少君談戀愛！」敲碗第二部的推出！

丁禹兮演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅。（WeTV提供）

趙露思在《傳聞中的陳芊芊》飾演陳芊芊。（WeTV提供）

兩人被問到若是在現代一起去擺攤會賣什麼？趙露思直說賣韓爍，笑說要賣就賣最值錢的，「賣我賣不出去！」丁禹兮則說賣藝，打趣說兩人可以組雜技團，自嘲可以到火鍋店甩麵給大家吃，趙露思則提醒他要注意頭套，因為一場丁禹兮賞自己巴掌的戲，敬業地打到自己頭套都歪了。

丁禹兮也誇趙露思是他合作最年輕最優秀的女演員，最適合演陳芊芊這個角色。趙露思提醒他：「陳芊芊這個角色很多人試鏡，五個人試，你得罪了四個！」丁禹兮聽完直說自己背後有點冒汗了。

(中時 )