合庫金(5880)旗下合庫銀行近年來致力於推動數位轉型，自今年起引進機器人流程自動化RPA(Robotic Process Automation)工具，使用敏捷式開發(Agile Development)的手法進行，並以「協助業務化繁為簡」及「提供顧客優質金融服務」為目標來應用於各場景。

今年RPA施作範圍涵蓋了七大業務範疇，包含信用卡、個人金融、法人金融、信託、財富管理、洗錢防制、電子金融等，運用聚焦使用者及數位邏輯脈絡的「設計思考工作坊(Design Thinking Workshop)」來梳理複雜業務環境的流程。在作業流程自動化後，員工可更專注審議需決策的工作項目，達到經營策略質量提升的目的。未來也將結合AI不斷優化RPA工具，並透過資料科學等數據技術，分析機器人的執行過程，進而優化顧客體驗。

合庫銀行表示，過去業務中有過多的人工作業，以目前已經上線的「信用卡消費爭議帳款處理作業」而言，行員在收到顧客申請書後，RPA立即到內外部系統進行登打、查詢及建檔，整個業務流程執行的時間是以往由「人」來執行的一半，不僅加速執行的作業時間，也避免因重複性作業產生人工的錯誤，並且可以更快速替客戶反應其爭議款，將高素質的人力用在提高客戶滿意度。

(時報資訊)