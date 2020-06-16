看好5G通訊及基礎建設高階材料需求，銅箔基板廠-台光電(2308)持續擴建產能，黃石廠預計第3季底再增加月產能30萬張，預計年底時黃石廠產能將增加至月產能60萬張，屆時集團月產能將達355萬張，由於台光電為各大品牌客戶高階材料主要供應商，在新產能挹注及高階材料出貨放量下，台光電今年營運審慎樂觀。

全球景氣雖受新冠病毒疫情影響，但在5G通訊基礎建設相關需求帶動下，台光電前5月業績表現不俗，公司自結5月合併營收為20.28億元，累計前5月合併營收達101.63億元，創下歷年同期新高。

由於資料庫中心(data center)伺服器(一般及HPC)及交換器的需求量持續增加；根據ITRI的研究報告，全球銅箔基板產值會從2018年的111億美元成長到2025年的181億美元，年複合成長率為7.3%，其中高頻高速基板的市佔率會從2018年的18%大幅提高46%，產值會從20億美元提高到83億美元，年複合成長率高達近22%。

台光電子去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，今年前5月此類高階材料的出貨持續大幅增長，較去年同期成長達30%，由於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件，預估至年底較去年同期成長將達50%，且以中高階產品為主。

在智慧型手機及NB方面，5G毫米波(mm Wave)手機採用類載板(SLP, Substrate Like PCB)架構高階材料，高階筆電(NB)及平板(Tablet)也採用高階HDI架構，台光電子在5G智慧手機材料的市佔率預期比4G智慧手機材料更加提升，穩居智慧手機材料世界第一地位，目前客戶維持出貨時程不變，預期下半年業績旺季可期。

為因應客戶需求，台光電近幾年逐步擴建產能，除了昆山廠月產能135萬張，中山廠月產能95萬張，桃園/新竹廠月產能65萬張，今年第1季黃石廠已順利量產月產能30萬張，預計第3季底再增加月產能30萬張，預計到年底黃石廠會增加月產能60萬張，集團月產能將達到355萬張。

此外，由於昆山廠產能供不應求，台光電亦考慮在昆山廠擴充產能，今年內將定案啟動。

(時報資訊)