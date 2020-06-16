聯準會宣布將購買個別公司債，以及媒體報導川普政府打算推出規模近1兆美元的基礎建設方案，受此影響，美東時間周二凌晨美國政府公債價格大跌、殖利率隨之飆升。

截至美東時間凌晨2點，美國10年期指標公債殖利率跳升至0.7479%，30年期公債殖利率升至1.5213%。貨幣與財政激勵措施重新成為市場關注焦點，緩解了投資人對美國許多州重啟經濟後新冠肺炎新增確診急升的擔憂，在第二波疫情恐將爆發的不安情緒籠罩下，本周初美國公債殖利率與華爾街股市暴跌。

聯準會宣布將購買個別公司債，在其「次級市場公司信貸融資機制」（Secondary Market Corporate Credit Facility，SMCCF）採用一種檢索方法，使投資組合更加多元化。這表示該央行將擴大SMCCF操作範圍，未來將不僅只購買ETF，為金融市場運作提供更多支持，並放寬信貸環境。聯準會主席鮑爾周二將向國會發表證詞，說明央行的貨幣政策操作。

此外，稍早前彭博援引消息人士報導，川普政府準備推出規模近1兆美元的基礎建設方案，為提振美國經濟復甦再注入一劑強心針。報導指出，美國運輸部初步規畫為道路或橋梁等基建項目保留大部分撥款，亦將為5G無線網路基礎設施與鄉村寬頻網路建設提供資金。

(時報資訊)