宏達電(2498)今(16)日於發表史上首款、亦是首款台灣製造5G智慧型手機HTC U20 5G，展現宏達電持續擘劃5G新世代萬物聯網願景的強烈企圖心，同時推出Desire家族最新成員HTC Desire 20 pro，兩款皆首次搭載五鏡頭系統，宣告重新回歸台灣智慧機市場。

宏達電HTC U20 5G是市面上首款採用高通Snapdragon 765G行動平台的5G手機，該平台具有高通Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統，即使在需求最嚴苛的5G用例下也能提供出色的性能，同時可實現智慧多鏡頭拍攝、高速電競體驗和持久電池續航力。HTC U20 5G支援SA & NSA雙模確保了在5G建設過渡期間使用無虞，並採用完整的ENDC技術，允許設備在同一頻譜帶上同時接入LTE和5G。5G在台灣即將開台，藉其高速傳輸與低延遲特性，5G網路不僅可以觀看、分享並在短時間內加載最高畫質的串流影片、大型檔案甚至360度的沈浸式影片，行動裝置運算的方式也會因此改變，讓使用者享受高品質的雲端VR互動內容，是2020年備受期待與信賴的新世代產品，就像隨身攜帶未來。

宏達電表示，HTC U20 5G與HTC Desire 20 pro的攝影功能亦獲得大幅度的提升，兩者皆採用全新五鏡頭系統，包含分別為3,200萬畫素與2,500萬像素的自拍前鏡頭，與4鏡一線洗鍊設計的後鏡頭，大光圈、超廣角、超微距、散景功能樣樣到位。HTC U20 5G所具備的AI 場景偵測、4K高畫質、極致穩定的動態攝影更把「自由攝影」帶上新層次。另，HTC U20 5G與HTC Desire 20 pro分別具6.8吋與6.5吋大螢幕，加上20：9與19.5：9的超高螢幕占比，就是為了持續給消費者頂級的影音體驗，HTC U20 5G更是目前市面上螢幕最大的5G手機，兩者皆採用5000mAh超大容量電池，輔以驚人的節能效率。

HTC執行長Yves Maitre表示，HTC是全球公認在5G、XR與AI領域中發展有目共睹的企業。HTC U20 5G登場後，也代表宏達電全產品線跨入新世代，並在未來5G發展上搶占先機並奪得強而有力的地位，XR與AI將因5G的到來，而有跳耀式、甚至是爆發式的發展，徹底改變人們體驗與理解這個世界的方式，夢想中的未來生活已然來到，而HTC也將在發展5G、XR與AI的基礎上，繼續朝VIVE Reality的 願景邁進。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，5G在台灣即將開台，HTC於今天推出HTC U20 5G期待與台灣五大系統商5G行動網路的技術，提供未來的全新5G服務。同時為了滿足消費者的需求，推出具極高性價比，滿足眾人日常生活需求的渴望系列Desire 20 pro，相信能透過HTC Desire 20 pro的大螢幕，大電量與全新五鏡頭系統的絕佳優勢，成為一款值得擁有的國民精品。

HTC U20 5G上市提供8GB RAM/ 256G ROM版本及「墨晶綠」與「晶岩白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為18,990元，預計於2020年第三季於台灣市場正式開賣。

(時報資訊)