台灣新冠肺炎疫情漸趨緩，國內防疫措施大幅解禁外，預計17日也將公布短期商務入境的國家名單以及實施時間。但滯留大陸的「小明」們何時能回台依舊無解，「台灣滯陸孩童父母自救會」將於明日赴疫情指揮中心和行政院陳情表達立場，期盼「小明」早日返台。

「台灣滯陸孩童父母自救會」表示，在台灣防疫表現已是世界的翹首，然而還有被遺忘的一群、那就是現今還滯留在大陸的台灣未成年兒童、子女，因疫情影響，無法返台與家人團聚、就學和正常生活。

自救會說，希望政府能基於未成年兒童福利與人權、親情、家庭、人道等因素考量，能重視這被忽視的一群。至於相關返台人員當全力配合政府防疫政策，檢疫、隔離。

自救會表示，國人赴陸經商結婚生子，此次因疫情影響，其子女於年節期間赴陸探親，導致滯留大陸無法回台與家人團聚、就學和正常生活。

自救會再舉例，部分大陸新郎其台灣妻子於台灣待產，也因疫情關係無法來台陪伴生產，甚至都已生產完後還無法來台看到嬰兒，真是情何以堪。

自救會指出，滯留大陸的台灣人子女，在大陸沒有學籍、無法正常就學，也無法回台灣完成學業。另外，就台灣專案居留部分，因疫情影響無法回台，居住台灣天數也因而中斷或無法達到規定天數。

自救會懇請政府重視此一問題，「不要忘卻還有台灣國人和即將成為台灣國人，因疫情影響而滯留於大陸弱勢一群」。

(旺報 )