ECFA10年期限即將於今年9月底到期，一旦無法再續約，未來台灣輸往大陸的鳳梨及傳統產業製品，將課徵12％關稅。台南市議員吳禹寰擔心台南的鳳梨崩盤，傳統產業也將受到嚴重衝擊，影響無以數計的員工生計，16日提醒市長黃偉哲未雨綢繆，協助鳳梨農與傳產業者度過難關。黃偉哲坦承沒有ECFA後，台灣每年要多支付230幾億台幣的關稅，市府考量用市庫彌補業者關稅損失，維持廠商穩定運作，讓員工不失業。

市政總質詢一開始，吳禹寰先請備詢的黃偉哲與市府官員品嘗關廟生產的「蜜寶」鳳梨，吳禹寰說，台南的鳳梨品質佳，甜度非常高，但目前卻出現隱憂。10年前，台灣與對岸的大陸簽署ECFA早收清單中，台灣有539項產品輸入大陸免關稅，其中有18項是農漁產品、521項傳產工業製品，全台每年可省下新台幣230億元的關稅，但這項協議即將在今年9月底到期，迄今大陸仍沒有續約，他擔心明年沒有ECFA光環罩頂後，台灣的農漁產品與傳統製造業將崩盤，除加速傳產業者出走外，留下的業者也面臨生存問題；尤其，這些傳產業者背後難以計數的員工生計，更讓人憂心。鑑於台南市是全台鳳梨第2大產地，更是傳統產業重鎮，呼籲市府不能等閒視之，必須提早因應。

吳禹寰指出，台南種植的鳳梨面積高達1806.47公頃，僅次於屏東縣的3593.58公頃，其中包括關廟、從龍崎及歸仁南關線就有1000公頃左右，除了內銷外，外銷主要國家為大陸，佔其他外銷國家的97％。然而，外銷高度集中單一國家所衍生的風險也增加，如果明年沒有ECFA，未來鳳梨輸往大陸將增加12％關稅，對鳳梨農首當其衝，農業局有何因應對策？

農業局長謝耀清說，今年台南的鳳梨產量約有7萬3000公噸，若以5％輸往中國計算，約有3358公噸要課關稅，需多出700多萬元成本，以當前每公斤售價16.6元，關稅成本多1.9元，市府會貼補鳳梨農的成本與貿易商運費。

吳禹寰還說，未來如果沒有ECFA，台南市傳統產業首當其衝，屆時市府要如何來協助這些業者活下去呢？他還以仁德工業區內有500多家傳統產業，很多傳產製品都輸往大陸，光是員工數就高達上萬人，問黃偉哲要如何幫助台南市傳產業者？

黃偉哲坦承，如果沒有ECFA，將是台灣貿易隱憂，以去年台灣外銷總金額148億美元計算，5％輸往大陸的金額為7.8億美元，省下的關稅為新台幣230億元，未來的衝擊可能會在徵稅這部分，市府對位在台南的中小企業與傳產將做相關的應對思考，並積極協助在地產業尋求新的出路。

經發局進一步回應指出，為減少台南產業的衝擊，市府已配合中央研擬相關因應作法，包括：協助分期生產基地，關注在陸台商營運情況；全球佈局，繼續協助國內傳統產業拓展國際市場；升級轉型，協助中小企業投入自動化、加強傳統產業升級輔導、提供科專計畫等；健全國內投資環境，解決五缺問題；持續關注ECFA執行情況，掌握南市ECFA實際利用情況，提供業者必要的協助。

至於關廟鳯梨可能受到衝擊，農業局也表示，後續將透過建立多元產銷通路、適時啟動加工收購計畫、採去化模式處理，以及拓展出口外銷至新南向新興市場等作為，以維持台南市鳯梨的產銷平衡。

(中時 )