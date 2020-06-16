新北市長侯友宜今下午合體連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴，出席「夏日333，一起看海趣」記者會，侯會後受訪時，媒體問及同時間蔡英文總統和行政院長蘇貞昌正參觀九份老街，侯是否和兩人互別苗頭？對此侯友宜表示，因為他今天才知道蔡英文來新北，來不及到場一起促銷，但新北市有台東、連江兩位更重要的貴賓，一起拼互惠旅遊，大家分工合作，全力衝刺觀光旅遊產業。

新北市長侯友宜與連江縣長劉增應、臺東縣長饒慶鈴今（16）日以「夏日333，一起看海趣」，互推新北、馬祖、台灣，3個海洋城市，陸海空3種不同的海洋風情。

侯友宜表示，新北、台東、馬祖結盟成為旅遊互惠縣市，3縣市都是海洋城市，互推陸、海、空3種不同的海洋風情，「陸」就是新北的青春山海線；「海」則是馬祖的藍眼淚；「空」則是台東的熱氣球，取名「新東馬」諧音為「心動嗎」，各式好玩、好吃、好折扣的加碼大禮，歡迎大家來體驗。

媒體問及，同時間蔡英文、蘇貞昌正在參訪九份老街，侯友宜和2縣市首長合體，是否有互別苗頭的意味？對此侯友宜說，非常謝謝總統和所有官員們，特地到九份地區旅遊、消費，振興庶民經濟，他非常開心，因為他今天才知道這件事，來不及到場一起促銷，但今天新北市有台東、連江2個更重要的貴賓，和新北一起拼互惠旅遊，大家分工合作，全力衝刺觀光旅遊產業。

(中時 )