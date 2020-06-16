因應疫情指揮中心宣布防疫解封，國內旅遊市場曙光重現，旅遊產業鏈業者莫不摩拳擦掌，接連推出五花八門促銷活動來吸引消費者青睞。成軍19年、串聯全台12家頂級飯店與格上租車所共同組成的菁鑽聯盟也將於6／15～7／15推出夏季旅展，以每張聯合貴賓券最低3,500元（原價3,999元）超值優惠，搶攻國旅出遊熱潮。

菁鑽聯盟為國內成立最久、結合旅宿及交通之策略聯盟，成員包含有長榮桂冠酒店（基隆／台北／台中）、台北凱達大飯店、日月潭大淶閣飯店、劍湖山渡假大飯店、台糖長榮酒店（台南）、高雄國賓大飯店、墾丁凱撒大飯店、台東娜路彎大酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、麗翔酒店連鎖（礁溪館）等12家優質飯店，以及服務據點遍布全台的格上租車。聯盟所共同發行的聯合貴賓券強調「一券在握．隨行所欲」之便利性，讓消費者持券就能任選住宿或是租車服務，方便消費者安排旅遊行程。

今年菁鑽聯盟夏季旅展自6月15日起至7月15日止，聯合貴賓券優惠價每張3,799元（原價3,999元），購買套票再享87折優惠，每張只要3,500元（10張1套，每套35,000元）。消費者憑聯合貴賓券就能選擇任一家聯盟飯店一泊一食服務或是格上租車指定車款至多48小時租車服務；持券入住飯店還可憑訂房代號享有格上租車魅力都會小型車日租1,299元加碼優惠。

每年菁鑽聯盟都參與各類型公益活動，今年首次與公益平台－GIVE543贈物網合作，每月提供住宿券或租車券讓有需要的社福團體免費索取及使用。此外，自7月1日起，聯盟全台服務據點亦將全面設置發票捐贈箱，邀請消費者一同參與公益，募集所得之發票將全數轉贈與社福團體，為需要幫助的弱勢族群與公益機構盡一份心力。

(中時 )