蔡嘉茵今年再度領養狗狗「嘎嘎」，為他驅蟲洗澡。（蔡嘉茵提供）

吳念真、蔡嘉茵、夏騰宏等人15日出席電影《犬犬風塵》特映會，該片耗時17520個小時、貼身拍攝2隻浪犬730天在社區的生活，記錄人類與動物的共生與平衡，真摯動人，更榮獲阿姆斯特丹紀錄片影展評審團特別獎。領養許多流浪動物的蔡嘉茵看了不禁感動落淚，她說：「近年少數看到沒有把狗擬人化的電影，表示這是一部專屬肉球控的電影，絕對能夠又哭又笑！」

蔡嘉茵向來熱心，覺得自己有能力就多出一份力，一直以來視犬如命的她，原本就領養3隻浪犬，今年春天又迎接第4隻新成員，讓她家中又更為熱鬧，「我領養了一隻15歲的約克夏『嘎嘎』，他已經很老了，看不到也聽不太清楚，都是靠嗅覺行動，我都會把他抱到室外吹風，讓他開心一點。」一般人領養都選擇最受歡迎的幼犬，蔡嘉茵反其道而行，希望能好好陪伴狗狗生命最後的時光。

15歲的「嘎嘎」眼盲又聽不清，蔡嘉茵照顧起來充滿挑戰。（蔡嘉茵提供）

疼狗的蔡嘉茵笑稱自己被狗爬上天。（蔡嘉茵提供）

有養1隻米格魯的導演吳念真在觀後提到自己很愛狗，直說：「這是很愛狗的人的電影。」他提到片中青少年討論著沒有目標的生活，對照著2隻流浪狗主角，讓觀眾反思生命的追求為何，「會羨慕自由自在的生活方式但又背負生命的意義，探討人們在追求的生命到底要什麼，非常好的一部狗狗電影！」《犬犬風塵》7月3日在台上映。

(中時 )