中國東方衛視派駐華府記者張經義，日前向美國總統川普提問時，表明自己來自台灣，引發軒然大波。川普更在推特上發文指出這名記者來自台灣卻替上海媒體工作，並留言「立刻踢了他！」

而張經義在沉寂許久後，再度於臉書上談論美國新冠疫情，表示在美國出現第一例新冠確診後，到今天，已將近5個月，直問美國的疫情出現好轉了嗎？而第二波疫情來襲了嗎？

張經義指出，截至當地時間15日，美國確診的人數是超過210萬，而不幸死亡的人數超過了11萬六千人。儘管全美國每天確診的人數是「趨緩」了，但情勢仍不容樂觀。因為美國每天確診人數減緩的主因，是重災區紐約州等地的疫情大幅好轉。

根據《紐約時報》的持續追踪發現，美國50個州當中，有多達21個州是出現確診案例上升的現象；張經義點出，這些包括了幾個美國人口大州，像是德州、佛羅里達州等等；另外，有9個州的疫情是沒有惡化，但也沒有好轉。

美國疫情減少的州，是佔美國一半的州都不到。張經義表示，現在是第一波疫情在紐約等地燒過了以後，而這第一波的疫情還繼續在其他州延燒。也就是說，美國的首波疫情尚未結束。

那會有所謂第二波疫情嗎？ 張經義認為，一般而言「前提」是夏季疫情大幅好轉了，秋冬時疫情捲土重來才算是第二波，而目前的狀況，還不好判斷未來的情勢。

(中時電子報)