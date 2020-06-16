日本沖繩縣擬提案將釣魚台更為「登野城尖閣」，國民黨基隆市黨部主委蔡智潁砲轟「國防立委」不聞不問，罔顧基隆漁民權益，還嗆外傳綠營已「內定」蔡適應參選基隆市長，批他辜負選民期待，最好現在早早辭掉立委，早點落跑，專心投入市長選舉。

蔡智潁表示，蔡適應身為立法院外交及國防委員會委員，針對日本沖繩石垣市議會9日提案，擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」一事，卻不聞不問，罔顧基隆漁民權益，他說，一位無法專心問政，忘卻立委職責的立委絕對不是一位好立委。

外傳民進黨已內定由蔡適應接棒基隆市長林右昌參選下屆市長，蔡智潁說，此事再次印證民進黨標準就是「雙重標準」，一面批評韓國瑜落跑參選，反觀蔡適應市議員做一半就「落跑」，現在立委難道也要做一半就「落跑」﹖

蔡智潁說，奉勸蔡適應要嘛「做好做滿」，才不會辜負選民的期待，趕快對釣魚台更名表態提出自己的看法，保障漁民福梓，做好立委應扮演的角色，否則最好早早辭掉立委，專心投入市長選舉，將監督政府、保護漁民的責任交給其他人。

對此，下午蔡英文參訪九份時對於釣魚台問題，她重申，目前尚未牽涉到漁權，秉持「擱置爭議 共同開發」原則處理；另外，蔡適應辦公室則回應，關於蔡適應已獲民進黨中央徵召一事，並非事實，對有心人意圖以未經查證的不實傳聞發佈新聞，感到遺憾。

(中時 )