經濟部長沈榮津原訂21日將親赴高市大林蒲與鄉親面對面，說明遷村計畫內容，但地方聽聞直嗆「遷村計畫書先準備好！不然就不要進到大林蒲！」為此，主辦單位立委賴瑞隆辦公室今（16）日緊急發出公文指出，因市府遷村計畫書8月底才能完成，因此延到9月中舉行，並邀經濟部長及高雄市長出席說明。

立委賴瑞隆表定6月21日將邀請沈榮津親自赴大林蒲與鄉親面對面，說明遷村計畫內容，但地方意見領袖有意見。要健康婆婆媽媽團協會理事長洪秀菊認為，沒有把遷村計畫書公布，漠視地方訴求，「如果這次沒帶遷村計畫書，就不要進到大林蒲來開會」。

這次遷村座談會延期，賴瑞隆國會辦公室發出的公文提到，地方表達希望遷村計畫書草稿出來後，再行召開說明會，為使會議能有效率且聚焦，說明會延至9月中再召開，並邀請經濟部長、高雄市長出席一併說明。

賴瑞隆表示，部分鄉親反對在沒有遷村計畫書草案下召開會議，因此順應鄉親的意見，今日確定市府8月底完成遷村計畫書草案，經濟部兩周內初審後，將原定6月21日大林蒲遷村座談會將延至9月中旬舉辦，說明大林蒲遷村計畫書草案內容，並傾聽在地意見後，檢討修正相關計畫，年度前最晚明年初完成遷村計畫書。

賴瑞隆表示，大林蒲遷村工作細項繁雜且溝通事項眾多，中央、地方政府應加強與地方鄉親溝通，「不要讓遷村後的園區計畫模糊焦點，影響政府及人民信任基礎」，他要求遷村計畫書先完成，讓沿海六里人民瞭解後，再進行後續工作。

高市府都發局代理局長蘇俊傑表示，大林蒲遷村計畫書目前委外進行中，遷村計畫涉及高雄市政府多局處單位業務，遷村計畫書草案將於八月底完成，送請市長批核後將送交經濟部審議，遷村專案辦公室也將與經濟部共同合作，加速各項工作期程。

經濟部工業局副組長曾琡芬表示，經濟部上周已和高雄市政府簽約，大林蒲遷村計畫後續相關規劃、執行作業，交由高雄市政府辦理，以提升中央地方行政效率。

鳳興里長洪富賢認為，辦座談會是立委的好意，但辦再多場都沒有意義，百姓該說的都說了，但政府應該早點說明確切的遷村條件，好好善待大林蒲人，不要再拖拖拉拉了。

洪富賢說，先前自己在座談會曾提出的問題，沒有被紀錄下來，像是土地一坪換一坪沒有法律根據，到時候恐變成協議價購，如果屆時大林蒲被劃為國家重大建設區域，就只能等著被徵收，希望中央能展現誠意。

(中時 )