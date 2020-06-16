國內四月時出現首例酒店女公關確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心因此宣布，自4月9日起，全國酒店、舞廳停止營業，直到5月疫情趨緩各縣市才陸續解除禁令。這段期間根據疾管署統計資料卻發現，今年1到5月淋病確定病例數達2338人，創下5年來同期新高，比去年成長4成，女性增幅高達7成，年齡多集中20到29歲，疾管署指出，不安全性行為及多重伴侶是主要原因，與禁令難以證明有關。

疾管署統計，2016至今年（1到5月）的同期淋病確定病例數，分別為1726人、1943人、1719人、1703人以及2338人。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今年1到5月的淋病確定病例數激增，是5年來新高，不但比去年同期增加37.3％，其中女性由去年的114人增至202人，增幅高達77.2％；男性則由1589人增至2136人，幅增也有34.4％，雙雙往上飆，只是因女性過往人數較少，才顯得增幅驚人。

年齡分佈上，今年以來的好發族群明顯集中於20到39歲的性行為活躍年齡層，確診通報1767人（占75.6％）。

林詠青表示，淋病激增的原因難查，畢竟隱私性高，無法針對每一個人進行清查，主要原因還是不安全性行為以及多重性伴侶，因此雖然時間與酒店禁令重疊，但不代表酒店公關地下化就可以和不安全性行為畫上等號。

林詠青說，淋病症狀包括有小便刺痛、灼熱感及流膿等，潛伏期約2到7天，相較於梅毒的10到90天、愛滋的5年到10年，是最為容易發病的性病，阻斷傳染之道，唯有全程使用保險套，並多利用性病友善門診進行篩檢，早期發現早期治療。

(中時 )