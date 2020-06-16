淡水大南瓜比賽即將登場，幾乎年年奪獎的瓜農林建訓表示，「今年所種植的南瓜上看900台斤，可望突破亞洲紀錄！」他過去曾拿過5次全國大南瓜冠軍，最高紀錄919.9台斤，今年的大南瓜也很有看頭，因為目前為止，連四個大人都抱不住。

曾任淡水鎮長蔡葉偉表示，為替淡水發展觀光的亮點，經淡水各地訪查後，發現大南瓜最具經濟發展，加上淡水區農會提供專業資訊，最後引進適合台灣氣候的美國大西洋品種觀賞用大南瓜。

其實瓜農林建訓並非務農，多年前碰巧看見美國的大南瓜比賽後，栽進種植的行列，雖一開始種出來的南瓜只有一百多台斤，但他認真地上網找資料、跨海寫信求教，南瓜也越種越大顆。

林建訓說，種植大南瓜的秘訣在於水分跟溫度，他細心呵護大南瓜為南瓜提供專屬棚架、甚至為南瓜掛起蚊帳，夏天到了更替南瓜蓋被子防曬、吹電扇降溫，為了照顧大南瓜，他甚至有半年都沒有過夜出遊。

淡水區農會表示，淡水南瓜總產量占新北市的一半，品質優良，今年大南瓜冠軍將於19日出爐， 20、21日會在淡水金色水岸舉辦南瓜季活動，展示新科冠軍並販售來自產地、當季的農產品，歡迎民眾前來遊玩。

(中時 )