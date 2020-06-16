聚陽(1477)16日舉行股東會；董事長周理平指出，歐美市場漸解封，第二季確定是今年營運谷底。第三季在休閒、運動出貨增加，以及防護衣等防疫產品加入下，營運會比以往都好。下半年營運表現一定優於上半年。

不過，受疫情不確定性影響，周理平也說，第四季訂單還要再觀察，量多寡要視疫情發展而定。

主要客戶在美、日的聚陽，今年1-5月營收87.02億元，年減17.91億元，周理平指出，陸續解封下，客戶銷售水準已達過去的7成，5月的營收已比4月增加，預期6月的營收也是會比5月好。

隨著前5大客戶的訂單慢慢恢復，甚至有增加，周理平預期，對第三季的營運成長有信心。除既有客戶外，聚陽投入生產的防疫產品如防護衣、口罩等，第三季也會進入出貨高峰。

依聚陽預期，防疫產品的營占，在第三季會達整體營收的5-10%。

周理平指出，目前印尼、越南、中國大陸等地的生產線都已恢復正常產能。但對於第四季的訂單能見度，仍要取決於後續疫情發展狀況，目前沒有辦法看太長。

經過這次疫情，聚陽已把防疫產品的發展視做未來長期研發的方向；周理平指出，聚陽近期已接貨很大量的口罩訂單，而防護衣的月產能也從先前的15-20萬件，現在可達30萬件，未來，產能預期還會提升，訂單量也會增加。

對於後疫情時代的營運展望，周理平指出，在疫苗未開發出來前，不確定性增加，且，預期品牌客戶開店速度、消費及購買力，都不會比過去來的好，因此，整個產業大環境仍需2、3季的時間來觀察及恢復，因此，明年的營運是否好轉要看第四季接單情形而定。

(工商 )