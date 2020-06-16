高市City Bike將在6月底功成身退，高雄交通局重新辦理招標，引入YouBike微笑單車，成為全台使用YouBike系統的第9個縣市，一卡通公司16日在YouBike試營運首日宣布，為了鼓勵原CityBike高雄市公共腳踏車會員，重新註冊YouBike2.0，完成一卡通綁定註冊的會員，租借高雄YouBike2.0微笑單車，除了在9月30日之前，可享前30分鐘騎車免費外，還可參加Apple iPhone SE手機抽獎。

高市City Bike將在6月底功成身退，為了讓共享自行車服務不中斷，高雄市政府交通局重新辦理招標，引入YouBike微笑單車，包括高雄市，全台目前共有9縣市，提供YouBike共享自行車服務。

YouBike微笑單車此次進駐高雄為YouBike 2.0版，柱體採輕樁免接電方式，使用太陽能，不吃電，零汙染，都市空間設站方便，迄今，微笑單車已建置完成180站，預計7月正式營運前，可達250站。

微笑單車YouBike2.0從16日起，開始試營運，一卡通公司16日表示，為了鼓勵原CityBike高雄市公共腳踏車會員重新註冊YouBike2.0，除了完成一卡通綁定註冊的會員租借高雄YouBike2.0微笑單車，在9月30日之前可享前30分鐘騎車免費之外，還可參加好禮雙重送活動，月月租車可抽Apple iPhone SE手機、LINE Pay Money帳戶儲值金 500元等抽獎活動。

(工商 )