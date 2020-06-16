圖為環食帶。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為可觀測日環食的白河碧雲寺。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為可觀測日環食的白河蓮花公園。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

天文奇景「日環食」將於6月21日登場，這也是本世紀最後一次日環食觀賞機會，錯過再等195年。台南市政府觀旅局長郭貞慧指出，台南市後壁區全區、白河區全區，及部分新營、東山區均為環食帶橫跨區域，雖然可觀賞的時間不長，還是邀請民眾駐足欣賞百年難得一見的奇景。

白河區竹門國小21日下午2時將安排天文講座、天文遊戲闖關體驗，及眾所期盼的日環食觀察活動，現場也備有專業觀測工具。另外，白河關子嶺風景區、碧雲寺、蓮花公園、蓮花公路，及後壁小南海風景區、新營天鵝湖、南瀛綠都心、東山仙湖農場、東山服務區及175咖啡公路，都是可觀賞日環食的熱門景點，民眾可前往欣賞。

而位於大內區的南瀛天文館雖然不在環食帶範圍內，但可見「偏食」奇景。21日下午2時，也將於日晷廣場同步舉行日偏食觀測活動，民眾可觀測食分高達0.983的日偏食。當天也有日食主題講座、網路直播，來館參觀的民眾也可免費使用日食專用觀測眼鏡。南瀛天文館資訊視聽組提醒，民眾觀看日食時，務必使用專業太陽觀測眼鏡（非一般太陽眼鏡），且持續時間最長不可超過30秒。

更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可上南瀛天文館、台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

(中時 )