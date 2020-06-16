醫師建議民眾盡量不要直接著用短袖，若因工作需要，每半個小時應到陰涼處適度休息，保持通風，補充水分、電解質。（羅亦晽攝）

醫師也提醒民眾要做好防曬、避免中暑。（羅亦晽攝）

熱爆！根據中央氣象局觀測，今天下午1時許花蓮縣富源飆到39度，相鄰的卓溪鄉也有36.8度的高溫。受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，花蓮氣象站主任任譚廉說，富源位於花東縱谷地帶，因地形關係，無海風調節，才會造成高溫的現象。醫師也提醒民眾要做好防曬、避免中暑。

花蓮門諾醫院急診主治醫師吳永順建議民眾出門盡量不要直接著用短袖，避免皮膚直接曝曬在太陽底下，若因工作需要，每半個小時應到陰涼處適度休息，保持通風，補充水分、電解質。

若民眾不幸造成熱傷害，吳永順建議先到將病患移至陰涼通風處，把病患衣服適度解開，於腋下、鼠蹊等大血管經過的地方，適度冰敷，隨時補充水分，達到散熱效果。如果病患仍感到不適，意識不清，體溫在39度以上，建議直接送往醫院。

花蓮縣消防局表示，未接獲因高溫引起中暑等事件，不過同樣提醒民眾注意勿長時間曝曬在太陽底下，防止意外

(中時 )