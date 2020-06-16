電影《綠光》是法國新浪潮大師侯麥「喜劇與諺語」系列中最詩意浪漫的一部，該片於1986年上映，最先選擇在法國當地一家有線電視台首映，並在首映後的3天在法國影視圈大放異彩，之後進軍國際，一舉奪下當年威尼斯影展金獅獎、最佳導演獎、最佳女主角獎，以及國際影評人大獎，成為侯麥影響後世最重要的作品之一。就已故導演楊德昌更對本片給出了這樣的評價：「侯麥是世界上最知道如何拍電影的人，他是完全能主宰電影方法和內容的大師！」

今年適逢侯麥誕辰100周年，《綠光》也將於今年夏天與侯麥另一經典系列《侯麥．四季》一起首度在台上映數位修復版。片商也搭配此次數位修復上映，邀請資深影評人聞天祥於7月11日在光點華山電影館，舉辦「綠光 經典數位修復」搶先放映場暨映後講堂，邀請影迷朋友一同重溫法國新浪潮大師的愛情物語。

《綠光》全片以16釐米底片拍攝，搭配緩慢的攝影機運動，盡可能地讓一切顯得不起眼，如此才能更加突顯出女主角黛芬融入人群，卻始終感到格格不入的孤獨心情。拍攝時，侯麥也要求攝影師將技術層面盡可能地保持在最低限度，以免干擾、分散演員的注意力。

製片瑪格麗特梅內格茲表示，當年在拍攝綠光時，現場有時除了導演，就只有攝影師、錄音師和製片3個人，但有時也會加到8人，人數全憑導演所想，以及視導演所要執行的事情而定。對於侯麥的低成本拍攝方式，瑪格麗特表示：「這樣的拍攝方式正是侯麥想要的，他明白一部電影的成功與否取決於電影的預算和支出。不論是大成本或是低預算的製作，我想這之間的差異在於透過拍攝出獲利的電影，來確保導演的創作自由。」本片將於7月17日在台上映。

(中時 )