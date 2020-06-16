國民黨革實院長羅智強連日在臉書炮轟行政院副院長陳其邁之後，今天又槓上名嘴黃光芹、周玉蔻，批評兩人「一生監督在野黨，橫嘴一怒為邁邁。」

羅智強說，常覺得有朝廷當靠山真好！所謂「名嘴」，只要一心一意專心監督在野黨、努力護衛朝廷，就可以掛上「資深媒體人」的榮銜，好個天生監督在野黨的資深媒體人啊！真正令人無限欽敬。

他說，最近有二個媒體名嘴，不約而同為了我們邁邁暖男大動肝火。一個是黃光芹，他呼籲陳其邁當高雄市長推貪污除罪化，她生氣了，怎麼可以說邁邁是貪二代呢？什麼父親啊，兒子啊，不相干的東西。他是懶得看完啦！但他只是好奇，民進黨攻擊連勝文是政二代時，怎麼沒見我們正義名嘴們搬出這一套父親歸父親、兒子歸兒子的大論呢？換成陳其邁，就不准提他父親光榮的貪污史？

羅智強說，他要告訴黃光芹，他也不認為父親的罪要兒子揹，但羅智強就是瞧不起那種碰到國民黨時，父親的事要兒子揹；碰到民進黨時，又說父親的事不要兒子揹的雙重標準，就是瞧不起。世上最噁心的，就是這種舔朝廷的雙重標準！

他說，另一個則是周玉蔻，也一樣是遇到暖男邁邁就動肝火，蔣萬安要陳其邁辦兌現承諾辦釣魚比賽，周玉蔻說要驗蔣萬安的DNA，拜託，說出要辦釣魚比賽的是陳其邁好不好，說要驗蔣萬安的DNA？要不要先去驗驗陳其邁的腦子有沒有洞？

羅智強感慨說，一生監督在野黨，橫嘴一怒為邁邁。高啊！資深媒體人。

(中時 )