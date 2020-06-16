市場擔心爆發第二波新冠肺炎疫情，近日股市出現一波修正，但「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）仍對全球股市抱持樂觀態度，認為現在處於新牛市中。

外媒報導，投資機構Mobius Capital Partners創辦人墨比爾斯表示，每當從糟糕的熊市復甦，市場就會出現疑慮，人們擔心可能爆發第二波疫情，但他仍看好市場會繼續上漲。他說，市場已經從底部上漲了20%，這是很大的進展。

墨比爾斯認為，新興市場表現將會更好，其中印度和中國大陸是他的首選。印度今年經濟受到新冠肺炎疫情重創，許多企業因此破產或獲利下滑，但他預計印度經濟很快就會看到復甦，他將在印度繼續尋找投資機會，增加投資比重。

墨比爾斯也補充，印度股市已從底部攀升22%，有趣的是，儘管面對種種對美國市場不利的消息，新興市場仍表現更好。

(中時電子報)